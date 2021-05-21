Татьяна Панфилова считает новые меры поддержки семей с детьми своевременными

В Государственной Думе в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготовленные «Единой Россией» для реализации социальных положений послания президента.

В числе новшеств — оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка, рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Норма заработает с 1 сентября 2021 года.

«На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда, до 5 лет — то 60% заработной платы, от 5 до 8 — 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные потери для семьи», — подчеркнул Андрей Исаев.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6 350 рублей. Эту инициативу «Единая Россия» озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие Владимир Путин.

«По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин», — отметил Андрей Исаев.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.

«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5 360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — сказал Андрей Исаев.

Руководитель Рязанской региональной общественной приемной партии, руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова считает новые меры поддержки своевременными.

«Рязанская область всегда старалась в меру своих возможностей поддержать семьи с детьми. Уже несколько лет беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках, получают ежемесячные пособия. Замечательно, что такая инициатива получила поддержку и на федеральном уровне», — рассказала парламентарий.

Татьяна Панфилова добавила, что на региональном уровне большое внимание уделяется многодетным семьям. Например, они могут рассчитывать на ежегодную выплату в размере 2 000 рублей на каждого школьника на покупку школьных принадлежностей.

«Также прорабатывается вопрос расширения направлений, предусмотренных для расходования средств областного материнского капитала», — пояснила Татьяна Панфилова.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». Необходимые законодательные изменения сразу после послания партия внесла на рассмотрение Госдумы.

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