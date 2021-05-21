Губернатор Любимов еще раз продлил коронавирусные ограничения – теперь до 7 июня

21 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал очередное распоряжение о продлении ограничений на территории региона, связанных с распространением коронавируса.

Согласно документу, до 7 июня продлены ограничения для кафе, баров, ресторанов и других пунктов общественного питания. Работать они могут только с 06:00 до 01:00, ночью – исключительно на вынос.

Кроме того, до 7 июня продлевается режим самоизоляции для неработающих рязанцев старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Продлевается и особый режим для учреждений соцзащиты населения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!