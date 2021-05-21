В Рязанской области от COVID-19 скончались уже более 500 человек

В пятницу, 21 мая, в списки жертв COVID-19 в Рязанской области внесли фамилии еще трех человек. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что это трое мужчин в возрасте 57-ти, 64-х и 72-х лет. Скончались они в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.

Отметим, что согласно федеральной статистике 21 мая дало пять новых жертв. Днем ранее федералы, наоборот, дали меньше скончавшихся, чем региональный оперштаб.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 21 мая COVID-19 унес жизни 503 человек.