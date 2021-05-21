В Рязани открылся новый «Автогородок»

Фото: Виктор СЕЛЬНИКОВ

В Центральном парке культуры и отдыха Рязани 20 мая открылся детский «Автогородок» – интерактивный игровой комплекс, в котором юное поколение сможет изучать правила дорожного движения и приобретать навыки водителей и пешеходов в условиях, приближенных к реальным.

На площадке в ЦПКиО, обнесенной решетчатым забором, смоделирована в уменьшенном размере традиционная дорожная инфраструктура: улицы и переулки, пешеходные переходы со светофорами, железнодорожный переезд, участок дороги с остановкой общественного транспорта, квартал с подъездом к общеобразовательной школе. Между ними школьники могут передвигаться на электромобилях, которые приобретены специально для этого нового детского обучающего комплекса.

– Инициатива создания автомобильного городка принадлежит губернатору Николаю Любимову, – признался зампред правительства региона Евгений Беленецкий, вручивший собравшимся школьникам символические ключи от новой площадки под открытым небом.

– В Рязани уже были похожие проекты, но ни один не был выполнен на таком качественном уровне, – подтвердил начальник областного управления ГИБДД Сергей Романов.

В школах города 35 кадетских классов юных инспекторов движения (ЮИД), ребята из которых ежегодно участвуют в соревнованиях по правилам дорожного движения. В прошлом году, например, они соревновались во дворе школы №69. Теперь победителей будут выявлять и награждать в «Автогородке».

Те, кто уже успел отличиться в нынешнем году, получили свои дипломы и ценные подарки в четверг. Вместе с представителями областного правительства и ГИБДД, поздравить победителей пришли также заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина и депутат гордумы Елена Волкова.

Там же будут проходить и занятия со школьниками, желающими научиться поведению на улицах Рязани в качестве и пешехода, и водителя. Специально для них разработана программа «Азбука дорожного движения». Записать туда своих детей можно на портале «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» (р62.навигатор.дети) или «Городская станция юных техников» (гсют.рф). Всех зарегистрировавшихся будут приглашать в определенные даты. Ежегодно уроки безопасного поведения на дороге смогут посетить около 3 тысяч детей.