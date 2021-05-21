На Народном бульваре насмерть разбился мужчина, выпав с балкона многоэтажки

Утром 21 мая в одном из дворов Народного бульвара местные жители обнаружили тело пожилого мужчины. По предварительным данным, пенсионер выпал с балкона многоэтажки.

В настоящее время Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Вчера, 20 мая, на улице Фирсова из окна 16-этажной высотки выпал молодой человек. К счастью, он выжил, и сейчас находится в Областной клинической больнице (читать подробнее).

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