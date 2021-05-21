Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области пошла вверх

Впервые с 1 апреля статистика коронавируса в Рязанской области показала прирост 55 зараженных за сутки. Это число идет по восходящей четвертый день подряд. По состоянию на 21 мая в Рязанской области теперь известно о 28771 случае заболевания, сообщает федеральный оперштаб.

Кроме того, в Рязанской области признали еще пять смертельных случаев COVID-19. В «официальные» жертвы коронавируса регион записал уже 503, но связанных с этой инфекцией летальных исходов, как известно, гораздо больше (подробнее).

Также поступила информация о выздоровлении 60 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.

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