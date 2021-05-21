Из-за перекрытия Касимовского шоссе в Рязани изменятся маршруты транспорта

Из-за перекрытия Касимовского шоссе в Рязани изменятся маршрут общественного транспорта.

Администрация Рязани рассказала, как изменятся маршруты общественного транспорта из-за прекращения движения по Касимовского шоссе. Участок между улицами Тимуровцев и Советской Армии перекрывают с 23:00 21 мая до 05:00 24 мая.

УРТ:

- автобус №4 будет следовать по улице Советской Армии, проезду Яблочкова, улицам Радиозаводской и Новой;

- автобус №6 – аналогично автобусу №4;

- автобусы №№8, 16 - по Муромском шоссе, Солотчинскому шоссе, улице Есенина;

- автобусы №20, 23 – по улицам Советской Армии, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе.

- автобус №17 – по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе.

Коммерческие перевозчики:

- маршрутки №№32, 33, 47, 53, 65, 66, 77, 96, 98а, 99 будут следовать по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе;

- маршрутки №№41, 75, 91 – по улицам Советской Армии, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе.

24-31 мая ограничения движения продолжатся, но в ночное время (с 23:30 до 05:00).

Ранее, напомним, до середины июня прекратили работу №№3, 8, 13 и 15 (подробнее).

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