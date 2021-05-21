Рязанские депутаты поддержали проект закона о лечении детей, больных раком

Рязанские депутаты поддержали проект федерального закона, регламентирующего использование препаратов «офф-лейбл» для лечения больных раком детей.

— У многих онкологических противоопухолевых препаратов нет указаний о возможности их использования у детей. Но фактически сегодня лечение больных раком детей основано исключительно на препаратах вне инструкций («офф-лейбл») и излечение без них невозможно, — отметил депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов. — Но при проверках страховые компании штрафуют медицинские организации за назначение подобных препаратов.

С принятием Госдумой закона препараты «офф-лейбл», уже включенные в клинические рекомендации, смогут беспрепятственно использоваться для лечения детей.

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