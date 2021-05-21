Приговор кураторам «групп смерти», склонявшим рязанку к суициду, вступил в силу

Областной суд рассмотрел апелляцию на приговор кураторам «групп смерти», склонявших к суициду несовершеннолетнюю жительницу Рязани. Ранее Илью Т. из города Лянтор (ХМАО) приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Елену С. из города Новый Уренгой (ЯНАО) - к 6 годам, но условно.

Судили их за покушение на убийство, а не за доведение до самоубийства. Преступление квалифицировали именно так, чтобы добиться максимально сурового наказания (подробнее).

22-летний Илья Т. и 24-летняя Елена С., как говорится в обвинительном заключении, «установили контроль над сознанием потерпевшей, поэтапно подавляли ее волю». Сначала они добились, чтобы девочка изрезала себя, а затем убедили совершить самоубийство, спрыгнув с высоты. К счастью, трагедию удалось предотвратить.

В итоге вышестоящая инстанция приговор Октябрьского районного суда Рязани оставила без изменения. Он вступил в законную силу.