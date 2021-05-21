В пяти районах Рязанской области 21 мая отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
21 мая в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Спасский район:
- деревня Гулынки — с 09:00 до 12:00;
- деревня Сумбулово — с 09:00 до 16:00;
- село Старый Киструс — с 14:00 до 16:00.
Захаровский район:
- село Плахино — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Шевцово — с 09:00 до 17:00;
- село Казарь, село Семкино — с 09:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Житово, деревня Высокое, село Лужки, деревня Старое Веселево, деревня Фурсово — с 10:00 до 15:00;
- село Токарево — с 10:00 до 13:00.
Сапожковский район:
- деревня Ванино, село Малый Сапожок, поселок Сапожок, село Уда — с 13:00 до 16:00;
- село Канино — с 09:00 до 13:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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