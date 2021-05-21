Объявлен конкурс на перевозки по популярным в Рязани маршрутам №53 и №75

Администрация Рязани объявила о проведении открытых конкурсов на право получения свидетельств на перевозки по муниципальным маршрутам №53 («ДПР-5 – поселок Семчино») и «75 («улица Большая, 2а – Недостоево»). Соответствующие извещения опубликованы 21 мая.

Заявки чиновники будут принимать в течение месяца – с 21 мая по 21 июня в рабочие дни – по адресу: улица Введенская, 107.

Ранее сообщалось, что в Рязани под флагом «оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта» отменили 20 муниципальных маршрутов. По словам властей, речь идет о формальных маршрутах. В ряде случаев закончилось действие свидетельств (смотреть список отменных маршруток).

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