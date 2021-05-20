Определена дата проведения региональной конференции «Единой России»

Фото: ryazan.er.ru

«Завершилась регистрация участников предварительного голосования. В партийной процедуре могли принять участие не только члены и сторонники партии. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто готов, не жалея себя, работать на благо России и региона», – отметил лидер рязанских единороссов, губернатор Николай Любимов в ходе заседания президиума регионального политсовета 20 мая.

Председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Сергей Филимонов рассказал, что поступило 66 заявлений от 47 кандидатов, для участия в праймериз зарегистрированы 40 человек.

«По федеральному избирательному округу на территории Рязанской области зарегистрировано 26 кандидатов предварительного голосования, по Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 – 17, по Скопинскому одномандатному избирательному округу №157 – 10», – сообщил Сергей Филимонов.

Руководитель Центрального межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Авдеев уточнил, скольким кандидатам было отказано в регистрации и по какой причине.

«В общей сложности было шесть отказов по причине непредоставления полного пакета документов», – ответил председатель регионального оргкомитета.

Участникам партийного мероприятия напомнили, что электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая включительно на сайте pg.er.ru. Участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги».

Кроме того, на заседании президиума регионального политсовета было принято решение о проведении 8 июня XXXIII региональной конференции партии. На ней будут избраны делегаты для участия в Съезде «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.

Реклама.