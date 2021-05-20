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Происшествия20 мая 2021 20:33

На Северной окружной дороге в Рязани столкнулись семь машин

В полиции сообщают о двух пострадавших
Источник:kp.ru
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Фото: vk.com/roadrzn62

Фото: vk.com/roadrzn62

В Госавтоинспекции прокомментировали аварию на Северной окружной дороге Рязани, случившуюся 20 мая. Примерно в 17:10 у ТЦ «Лента» столкнулись манипулятор и шесть легковых автомобилей.

«В результате ДТП транспортные средства получили незначительные механические повреждения, пострадало два человека», - сообщили «КП-Рязань» в ГИБДД по Рязанской области.

Если взглянуть на фото, назвать повреждения некоторых машин незначительными язык не поворачивается. Столь крупное ДТП, да и еще и почти в час-пик, не могло не вызвать пробки. Даже через два часа после инцидента водители сообщал о затруднениях движения.

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