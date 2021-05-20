На Северной окружной дороге в Рязани столкнулись семь машин

Фото: vk.com/roadrzn62

В Госавтоинспекции прокомментировали аварию на Северной окружной дороге Рязани, случившуюся 20 мая. Примерно в 17:10 у ТЦ «Лента» столкнулись манипулятор и шесть легковых автомобилей.

«В результате ДТП транспортные средства получили незначительные механические повреждения, пострадало два человека», - сообщили «КП-Рязань» в ГИБДД по Рязанской области.

Если взглянуть на фото, назвать повреждения некоторых машин незначительными язык не поворачивается. Столь крупное ДТП, да и еще и почти в час-пик, не могло не вызвать пробки. Даже через два часа после инцидента водители сообщал о затруднениях движения.