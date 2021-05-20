Ученые Окского заповедника объяснили нашествие майских жуков. Фото: Алексей ФОКИН

Ученые государственного заповедника объяснили, почему этой весной в Рязанской области нашествие майских жуков. Массовый лет хруща, как прозвали жука в народе, чаще всего наблюдается в тех районах, где посреди леса имеются открытые пространства, которые облюбовали самки для откладывания яиц.

— У нас в Рязанской области, как и во всей Центральной России, обитают два вида майских жуков: майский хрущ западный и майский хрущ восточный, — рассказывает старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Анна Николаева. — Массовый вылет в 2021 году связан не только с цикличностью развития этого жука (3-4 года), но и с перепадом температур. После холодного весеннего периода резко потеплело и почва быстро прогрелась.

Как отметила сотрудница заповедника, майские жуки «ждали» необходимого тепла, а если бы весна была равномерно теплой, хрущи вылетали бы постепенно, и это было бы не так заметно.

Ранее биологи объяснили, что четыре года назад для размножения этих насекомых были крайне благоприятные условия. Примерно столько личинки вредителя проводят в земле, поедая корни растений и корнеплоды (подробнее).

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