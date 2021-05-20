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Происшествия20 мая 2021 12:44

20-летний парень на незарегистрированном мотоцикле попал в ДТП в центре Рязани

Аварию спровоцировал 32-летний водитель ВАЗ-2115
Источник:kp.ru
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В среду, 19 мая, в Рязани на Первомайском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла.

32-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при осуществлении поворота налево на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности своего маневра. В его автомобиль врезался мотоцикл, которым управлял 20-летний житель райцентра Рыбное.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мотоциклист не имел права управления транспортными средствами, кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован.

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