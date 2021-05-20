Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 20 мая

В четверг, 20 мая, в списки жертв COVID-19 в Рязанской области внесли фамилии еще трех человек. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что это трое мужчин в возрасте 50-ти лет, 51-го года и 73-х лет. Скончались они в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 20 мая COVID-19 унес жизни 499 человек.

Отметим, что в федеральной статистике за 20 мая значится двое скончавшихся, видимо, третью жертву внесут в список только завтра.