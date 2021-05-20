Молодогвардейцы продолжают работу по улучшению экологической обстановки

Фото: МГЕР.

По словам руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслава Поскребышева, одна из основных целей регионального проекта – формирование экологической культуры у жителей Рязанской области. Он отметил, что помимо установки контейнеров по РСО, молодогвардейцы также планируют проводить лекции среди молодежи на тему осознанного потребления.

В рамках проекта планируется ряд мероприятий, в числе которых информационные акции, конкурсы социальной рекламы, уборка мусора, работа с природными памятниками и заповедниками, а также регулярные субботники.

Руководитель регионального экологического направления РРО ВОО МГЕР Олег Колмыков подчеркнул, что неправильная утилизация батареек чревата серьезными проблемами. – Выброшенные в ведро элементы питания оказываются на обычной мусорке, а затем на полигоне, где начинают постепенно разлагаться, выделяя тяжелые металлы. Я уверен, что благодаря проекту «Зеленый город» нам удастся сделать окружающую среду чище», подытожил он.

Отметим, что мероприятия по установке контейнеров по раздельному сбору отходов планируется продолжать на территории всех образовательных учреждений города Рязани.