Роспотребнадзор закрыл цех Скопинского завода горно-шахтного оборудования

На 20 дней в Рязанской области суд с подачи Роспотребнадзора приостановил работу одного из цеха Скопинского завода горно-шахтного оборудования.

Ранее во время проверки санитарные врачи выявили на предприятии нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и помещений в цехе №3.

По результатам проверки в отношении ЗАО «Скопинский завод горно-шахтного оборудования» применили обеспечительную меру в виде приостановления деятельности цеха.

СПРАВКА «КП»

ЗАО «Скопинский завод ГШО» основан в 1927 году.

На заводе изготавливают шахтные передвижные скребковые конвейеры, скребковые перегружатели различных модификаций и запасные части к ним. Скопинский завод горно-шахтного оборудования представляет собой предприятие с полным циклом машиностроительного производства.

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