Под Рязанью запустили новые очистные сооружения за 18,5 млн рублей. Фото: администрация Рязанского района.

В селе Дубровичи Рязанского района запустили в работу новые очистные сооружения производительностью 100 м3/сутки от многоквартирных домов, сообщает районная администрация.

Как отмечают местные власти, реконструировали канализационные сети и очистные сооружения благодаря областной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Стоимость всех строительных работ составила 18,5 млн рублей. Деньги направили из областного и районного бюджетов.

Очистные сооружения будут принимать сточные воды от многоквартирных домов села Дубровичи.

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