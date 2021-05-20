На четыре дня движение по Касимовскому шоссе закроют полностью

С 23:00 20 мая до 5:00 24 мая в Рязани закроют движение транспорта по Касимовскому шоссе. Речь идет об участке от перекрестка с улицей Тимуровцев до перекрестка с улицей Советской Армии.

Как пишет пресс-служба администрации Рязани, ограничения связаны с дорожно-строительными работами, которые там проводятся.

Ранее сообщалось, что перекрывать Касимовское шоссе планируют только ночью. Управятся ли теперь рабочие быстрее? Нет! После 24 мая и до 31 включительно, как и предполагалось прежде, участок будет недоступен для транспорта по ночам (с 23:30 до 05:00).

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