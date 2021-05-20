Нашествие майских жуков наблюдается в Рязанской области

Жители Рязанской области делятся фотографиями нашествия майских жуков.

Самое больше нашествие майских жуков за последнее десятилетие наблюдается в Рязанской области. Биологи объяснили: значит, четыре года назад для размножения этих насекомых были крайне благоприятные условия. Примерно столько личинки вредителя проводят в земле, поедая корни растений и корнеплоды.

Теперь взрослые должны успеть продолжить свой род и неминуемо погибнуть. Они способны пролететь до 20 километров в день в поисках еды. Стоит ли говорить, что пощады деревьям, в том числе плодовым, от них не бывает.

«Их настолько много, что, когда они пролетают, кажется, что это самолет, и этот гул не прекращается. Это что-то страшное, их настолько много, не описать. Поедают все, что встречается у них на пути», - цитирует ГТРК «Ока» Валентину Новикову из деревни Дмитровка Рязанского района, у которой хрущи уже объели вишню, грушу и сливу.

Старший научный сотрудник научной лаборатории эволюционной экологии РГУ им. С.А. Есенина Ольга Трушицына рассказала журналистам, что развитию личинок майских жуков препятствует азот. Поэтому, например, рекомендуют сажать бобовые культуры, способные к симбиозу с азотофиксирующими бактериями.