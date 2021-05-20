Рязанским следователям привили любовь к отечественному оружию.

На базе стрелкового комплекса прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников следственного управления СК России по Рязанской области.

Турнир провели по инициативе генерала Владимира Никешкина для «воспитания патриотизма, привития любви к отечественному оружию и повышения уровня мастерства обращения с личным табельным оружием».

Итоги соревнований:

1 место – Александр Федин, руководитель Касимовского МСО (29 очков из 30);

2 место – Виталий Бочкарев, руководитель отдела криминалистики следственного управления (28 очков);

3 место – Сергей Карпов, следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления (27 очков).

В командном зачете 1 место завоевала команда Касимовского МСО, 2 место - команда Михайловского МСО и 3 место - команда отдела криминалистики следственного управления.

Отметим, что руководитель Касимовского МСО не первый раз уже берет главный приз лучшего стрелка. Зимой 2019 года Александр Федин опередил заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Маликова и руководителя Рязанского МСО Александра Логинова.

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