В результате ДТП с лосем под Рязанью госпитализирован водитель сгоревшей иномарки

Стали известны подробности жесткого ДТП в Клепиковском районе. По информации ГИБДД, вечером 19 мая на 179 км автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов 29-летний водитель за рулем Mazda 6 сбил лося, перебегающего дорогу.

От удара Mazda столкнулась с грузовиком Mitsubishi Fuso Fighter, вспыхнула и сгорела.

В результате дорожного происшествия водитель легковушки госпитализирован.

Ранее сообщалось, что иномарка загорелась после столкновения с лосем, о грузовике – участнике ДТП – речи не шло (читать подробнее и смотреть видео).

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