В семи районах Рязанской области 20 мая отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

20 мая в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- село Поляны, село Дубровичи (улицы Полевая, Радищева, Садовая, Школьная) — с 09:00 до 17:00;

- село Дубровичи (улицы 1 Мая, Гагарина, Городцова), село Шумашь — с 09:00 до 14:00;

- село Поляны (улицы Новая, площадь Советская, Революции, Энгельса) — с 10:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Абрахово, деревня Барское, деревня Батыково, деревня Горки, деревня Дрошино, деревня Иваново, деревня Князево, деревня Корякино, деревня Левино-2, деревня Лункино, поселок Ненашкино, деревня Подсвятье, деревня Траново, деревня Тюрвищи, село Ушмор, деревня Фролово, деревня Ханино, село Лесуново — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Красный Угол — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Островки, село Старое Тонино, деревня Нефедово, поселение Тонинского лесничества — с 09:00 до 12:00;

- деревня Ужалье, село Новый Киструс, село Городец — с 13:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- село Незнаново, деревня Михино, деревня Слободка, деревня Лужки, деревня Асники, деревня Добрятино — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Большое Алешино, деревня Верейкино, село Калиновка, деревня Малое Алешино, деревня Петровское, село Константиново, село Кузьминское, село Шехмино — с 10:00 до 16:00;

- село Токарево — с 10:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Колесня — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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