В Рязани из травматического пистолета расстреляли мужчину – полиция проводит проверку

Полиция Советского района Рязани продолжает проверку по заявлению гражданина, который сообщил, что его расстреляли из травматического пистолета. Инцидент произошел еще 8 мая на Касимовском шоссе возле сауны «1000 и одна ночь».

В тот вечер, пока заявитель ждал такси, мимо проехал внедорожник и задел мужчину зеркалом. Во время недолгого конфликта водитель достал пистолет и несколько раз выстрелил.

По словам пострадавшего, в него попали три пули, а рану пришлось зашивать.

Ранее сообщалось, что в селе под Рязанью, в доме умершего пенсионера обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Старик при жизни где-то достал, а потом хранил в тайнике пять пистолетов и более тысячи патронов (читать подробнее).

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