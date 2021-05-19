С Днем пионерии поздравляет Денис Сидоров

Фото: КПРФ.

У советских детей были пионерские дворцы, свои газеты и журналы, миллионы книжек издавались для детей, детские киностудии выпускали фильмы, на которых выросло не одно поколение.

Сегодня же власть не уделяет должного внимания вопросам семьи и воспитания подрастающего поколения. Совсем недавно произошла трагедия в одной из казанских школ, куда бывший ученик пришёл с оружием, до этого произошла трагедия в одном из колледжей Керчи. Такие ситуации возникают практически ежегодно. По следам казанской трагедии Государственная дума уже готовит серию законопроектов по ужесточению правил обращения с оружием и ограничения доступа к пагубной информации в интернете. Конечно, данные шаги в нынешней ситуации обоснованны. Особенно в том, что касается увеличения возраста, с которого человек может приобрести оружие, а также ужесточения правил психиатрической экспертизы — она, конечно, не должна носить формальный характер, как это нередко происходит сейчас.

Однако ограничительные меры, при всей их оправданности, не являются главными, поскольку они — всего лишь реакция на случившееся.

У сегодняшних подростков нет ни положительных символов, с помощью которых они могли осваивать окружающий мир и подыскивать в нем достойное место для себя, ни героев, на которых они могли бы равняться. Вместо таких героев — некие суррогатные персонажи, мелькающие как в интернете, так и на телеэкране. Безумный и морально более чем сомнительный «культ успеха во что бы то ни стало», навязываемый образ некоего «супергероя» рождает больное стремление подражать таким персонажам и, как мы увидели, иногда приводит к самовозвеличиванию с ужасными последствиями.

Наша задача – противостоять этому и вернуть советскую систему воспитания человека. Она была ориентирована на добро и нравственность, любовь и дружбу, взаимопомощь и коллективизм.

Сегодня КПРФ делает всё возможное для воссоздания пионерского движения как в стране, так и в нашей области. В Рязани ежегодно сотни ребят получают свой красный галстук. Я уверен, что эта традиция продолжится!

С праздником, дорогие рязанцы! С Днём рождения пионерской организации!

На правах рекламы.