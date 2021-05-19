Законопроект «О тишине» обсуждается с представителями общественности

«Ко мне, как к руководителю партийной приемной и депутату, поступает много обращений, связанных с законом «О тишине». На встрече губернатора с депутатами Рязанской областной Думы мы подняли этот вопрос. В результате уже в конце апреля законопроект был одобрен в первом чтении», — рассказала руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова. 19 мая состоялось обсуждение документа с представителями общественности.

Свои предложения и уточнения в законопроект внесли представители региональных отделений «Союз садоводов России», «Союз пенсионеров России, «Союз многодетных семей», общественного совета при областной Думе, представители Общественной палаты Рязанской области.

«Это очень серьезный документ, который касается каждого рязанца», – утверждает Татьяна Панфилова.

По словам председателя Общественного совета при Рязанской областной Думе Станислава Сливина, к нему часто обращаются с жалобами на ремонтные работы и громкие звуки в многоквартирных жилых домах. Он подчеркнул, что должна быть четко продумана процедура контроля за его исполнением.

«Сейчас многие проживают на территориях садовых и огородных товариществ: занимаются работами, выращивают урожай, но зачастую вынуждены страдать от шумных соседей, гуляющих в ночное время компаний молодежи. Порой на обращения дачников никто не реагирует. Чтобы исправить ситуацию и защитить права граждан, такой нормативный акт просто необходим», – заявил председатель региональной организации «Союз садоводов России» Александр Лукинский.

С ним согласилась и председатель АНО «Союз многодетных семей России» Татьяна Кулаева. По ее мнению, особенно важно, что в обсуждаемом документе урегулированы часы покоя в дневное время, когда отдыхают дети.

Татьяна Панфилова добавила, что предложения по внесению поправок в законопроект принимаются в течение месяца.

«Все они будут проработаны и рассмотрены депутатами Рязанской областной Думы. Планируется, что законопроект «О тишине» будет принят в июне», – сообщила руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте.

Согласно новому законопроекту, вводится два периода тишины: с 22.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00. Шуметь нельзя будет в жилых и нежилых помещениях многоквартирных и частных домов, на придомовых территориях, в помещениях и на территориях детских садов, учреждений здравоохранения и соцобслуживания, организаций временного размещения и проживания, в садоводческих и огороднических товариществах.

За нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена административная ответственность: для физических лиц — предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей, для должностных лиц — от 3000 до 8000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 15000 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа возрастает.

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