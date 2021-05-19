Рязанцев попросили не парковаться 20 мая на улице Костычева

Мэрия обратилась с просьбой к рязанцам, не оставлять 20 мая с 08:00 до 15:30 свои автомобили на участке дороги по улице Костычева от пересечения с улицей Крупской до пересечения с улицей Новаторов.

Причина - проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства.

Ранее сообщалось, что на улице Грибоедова с 10 июня запретят парковку транспорта для безопасности дорожного движения, а до 31 мая по ночам будет закрыто движение на Касимовском шоссе (читать подробнее).

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