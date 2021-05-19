Генерал Владимир Никешкин отчитался о своих доходах за 2020 год. Фото: СУ СК России.

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области генерал-лейтенант Владимир Никешкин за 2020 год задекларировал 5 339 163 рубля (годом ранее - 3 809 740 рублей). Декларацию о доходах руководителей регионального СК опубликовали на сайте ведомства.

Кроме того, в собственности генерала по-прежнему имеются автомобиль Toyota RAV4, автоприцеп ВМЗ, земельный участок - 811 кв. метров, жилой дом - 35,4 кв. метров и квартира в долевой собственности (1/3) общей площадью 73,7 кв. метров. За год из недвижимого имущества прибавились - земельный участок площадью 2500 кв. метров и жилой дом - 40,4 кв. метров.

Ранее стали известные среднемесячные зарплаты рязанских главврачей за 2020 год. Самой прибыльной оказалась должность руководителя областной психиатрической больницы (читать подробнее).

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