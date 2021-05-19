В рязанском ЦПКиО появится площадка для занятий паркуром и воркаутом

Фото: parkourway.ru

В Рязани в Центральном парке культуры и отдыха появится спортивная площадка для занятий паркуром и воркаутом. На сайте госзакупок объявлен аукцион с максимальной ценой 2,5 млн рублей.

Проект реализуется по программе поддержки местных инициатив. Из областного бюджета на него выделялось почти 2 млн рублей, остальное (почти напополам) – это городская казна и деньги самих инициаторов проекта.

Согласно аукционной документации, на площадке установят спортивный комплекс с турниками и паркур-парк PW 17-15 (эскиз на фото). Конкретное место проведения работ, к сожалению, не обозначено.