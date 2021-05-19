Фонит меньше, чем от кирпича: на полигоне под Рязанью замерили уровень радиации.

Днем 17 апреля на полигоне ТБО (ООО «Экологическо-коммунальная организация») вблизи села Зеленино Рыбновского района прошла очередная проверка с участием районного прокурора, представителя Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области, а также активистов-общественников. Именно последние забросали жалобами какие только возможно ведомства.

Специалист замерял радиацию там, где ему указывал представитель общественности.

Представитель центра гигиены брал замеры именно в тех местах обширного полигона, где ему указывали общественники. В итоге, ни одного превышения – приборы показывали фоновые значения в 8-12 микрозиверт в час. Как отметил специалист, проводивший замеры, у красного кирпича на улицах города – показатели выше.

Полигон ТБО в Рыбновском районе.

Результатами замеров общественники остались недовольны, теперь их главные претензии – завоз на полигон мусора из Москвы (к слову, данная деятельность законом не запрещена – Ред.), а также складирование пищевых отходов. Прокурорская проверка продолжается.

Ранее с подачи общественников появилась информация, что на полигоне в Рыбновском районе захоронивают радиоактивные отходы, однако данная информация не подтвердилась.

Проверка на полигоне продолжается.

В ближайшее время мы подробно расскажем, что происходит на полигоне в Рыбновском районе, и чем конкретно недовольны активисты.

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