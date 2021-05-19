В четверг в Рязани температура не поднимется выше 23 градусов

В четверг, 20 мая, в Рязани и области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозой. Ветер южный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +11...+16°С, днем +18...+23°С.

Кроме того, по данным института прикладной геофизики имени академика Федорова, состояние геомагнитного поля – неустойчивое, радиационная обстановка – невозмущенная, а интегральная солнечная активность - низкая.

Что касается радиационной, химической и бактериологической обстановок на территории Рязанской области, то они в норме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!