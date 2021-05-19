Под КАМАЗ в Скопине упал 79-летний велосипедист

В Скопине Рязанской области КамАЗ насмерть сбил велосипедиста. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

Полиция опубликовала подробности жуткого ДТП в Скопине, в котором погиб велосипедист. Напомним, 18 мая на улице Карла Маркса мужчина попал под грузовой автомобиль КАМАЗ и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, велосипедом управлял 79-летний мужчина, а самосвалом – 38-летний житель Скопинского района.

Ранее в сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент ДТП. КАМАЗ, выезжая с прилегающей территории на дорогу, вплотную приблизился к велосипедисту, после чего тот упал на проезжую часть – прямо под колеса.

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