Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 16-19 мая

За последние четыре дня в списки жертв COVID-19 в Рязанской области внесли фамилии еще 10 человек. В оперативной группе регионального правительства рассказали о поле и возрасте скончавшихся.
16 мая в список внесены фамилии 72-летнего и 91-летнего мужчин.
17 мая – список не пополнялся.
18 мая – 51-летнего мужчины и 74-летней, 80-летней и 85-летней женщин.
19 мая – 66-летнего мужчины и 74-летней, 80-летней и 85-летней женщин.
Все – кроме 51-летнего мужчины – скончались в марте. Мужчина в феврале.
Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.
Всего по официальным данным, в Рязанской области на 19 мая COVID-19 унес жизни 496 человек.