Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 16-19 мая

За последние четыре дня в списки жертв COVID-19 в Рязанской области внесли фамилии еще 10 человек. В оперативной группе регионального правительства рассказали о поле и возрасте скончавшихся.

16 мая в список внесены фамилии 72-летнего и 91-летнего мужчин.

17 мая – список не пополнялся.

18 мая – 51-летнего мужчины и 74-летней, 80-летней и 85-летней женщин.

19 мая – 66-летнего мужчины и 74-летней, 80-летней и 85-летней женщин.

Все – кроме 51-летнего мужчины – скончались в марте. Мужчина в феврале.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 19 мая COVID-19 унес жизни 496 человек.