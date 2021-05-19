Продавщице препаратов для похудения из Скопина огласили приговор

Контрабанда «чудодейственных» таблеток для похудения, не говоря уже о продаже, считается серьезным преступлением. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительницу Скопина осудили за продажу препаратов для похудения. Они не значатся в реестре лекарственных средств и содержат сильнодействующее вещество, свободный оборот которого в России запрещен.

Форма препаратов Скопинский районный суд не указывает, поэтому условно назовем их таблетками. Эти таблетки, желая подзаработать, женщина в первый раз заказала в апреле 2020 года. Хранила их дома, а продавать решила через Instgram, открыто размещая на своем аккаунте рекламу. Одна из покупательниц нашлась в Нижнем Новгороде в июле, но непростая – посылка с «чудодейственными» таблетками тут же была передана полицейским.

Следующую закупку жительница Скопина совершила в сентябре 2020-го, и, так как пришла она из зарубежья, действия «предпринимательницы» квалифицировали как контрабанду. В октябре к ней домой с обыском нагрянули полицейские, обнаружив нелегальный товар весом более чем полкилограмма, что считается крупным размером.

В итоге подсудимую, признавшую свою вину, приговорили по статьям 234 ч.3 и 226.1. ч.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы. Наказание решено считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого «гражданка Б.» должна доказать свое исправление.

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