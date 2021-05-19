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Происшествия19 мая 2021 10:38

В Рязанской области в озере обнаружили тело юноши

Он решил искупаться и пропал. После этого случая МЧС обратилось к жителям региона
Антон КОНОВАЛОВ
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Трагедия произошла в селе Инякино (Шиловский район). Фото: 62.mchs.gov.ru

Трагедия произошла в селе Инякино (Шиловский район). Фото: 62.mchs.gov.ru

Вечером 18 мая на берегу озера в селе Инякино (Шиловский район) обнаружили тело юноши. Информация о том, что парень 2004 года рождения решил искупаться и пропал, поступила в диспетчерскую службу в 17:26.

Спасатели прибыли на место, обнаружили на берегу одежду молодого человека и незамедлительно начали поиски. В 19:12 труп подняли из воды и передали сотрудникам полиции, которым предстоит установить обстоятельства трагедии.

«Все происшествия на водоемах происходят в местах, не оборудованных для купания», - напомнили в МЧС, обращаясь к жителям региона.

В Рязанской области планируется открыть 48 «официальных» пляжей. Купальный сезон начнется с 1 июня.

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