Авиадартс-2021 в Рязани: где и когда пройдет. Фото: Александр БОЙКО

В Рязань прибыли более 50 экипажей воздушно-космических сил, чтобы участвовать во всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021».

Соревнования среди военных летчиков пройдут с 21 мая по 5 июня. Практическая часть конкурса, включая боевое применение по наземным целям, состоится на полигоне Дубровичи под Рязанью. Летчики покажут свою физическую подготовку, визуальную воздушную разведку, технику пилотирования, навигацию, а экипажи истребительной авиации продемонстрируют воздушный бой.

Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям.

Ранее сообщалось, что из-за «Авиадартса-2021» в Рязани ограничат въезд транспорта на улицу Белякова со стороны улицы Забайкальской в районе остановки «Дягилевский городок» (читать подробнее).

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