Усвоим ли мы уроки кровавой драмы в казанской школе?

Денис Сидоров.

Трагедия, случившаяся в 175-й школе Казани, потрясла всю страну. Конечно, многие из нас, вчитываясь в тревожные сводки этой трагедии, задавали себе вопросы: как такое стало возможным? Чем вызвана эта страшная бойня? И как избежать подобного в будущем?

Последний вопрос особенно тревожен — ведь начиная с 2014 года кровавые драмы в российских учебных заведениях происходят с пугающей регулярностью. Можно вспомнить массовый расстрел в керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Исключением стал 2020 год, когда не было отмечено подобных случаев и когда значительную часть учебного времени школьники и студенты провели на «удаленке». И в этой связи находятся и такие, кто высказывается за благотворность такой формы обучения — мол, дистанционные занятия позволяют избежать таких ЧП в наших школах. Таким образом, предлагают вместо решения возникшей проблемы просто уйти от нее, что является просто недопустимым.

По следам казанской трагедии Государственная дума уже готовит серию законопроектов по ужесточению правил обращения с оружием и ограничения доступа к пагубной информации в интернете. Конечно, данные шаги в нынешней ситуации обоснованны. Особенно в том, что касается увеличения возраста, с которого человек может приобрести оружия, а также ужесточения правил психиатрической экспертизы — она, конечно, не должна носит формальный характер, как это нередко происходит сейчас.

Однако ограничительные меры, при всей их оправданности, не являются главными, поскольку они — всего лишь реакция на случившееся. Но сегодня в России не ведется системной работы по профилактике случаев, подобных тому, что случился в казанской школе. Прежде всего разрушена система внешкольного досуга ребятишек. Раньше дети могли в свободное время посещать кружки, спортивные секции, различные творческие студии. Сегодня таковых либо нет, либо они работают на платной основе — а у родителей из малообеспеченных (и не только таких) семей попросту нет средств занять досуг ребенка такими формами. В результате школьник сам выбирает себе, чем занять свободное время. И ничего удивительного, что в условиях, когда в окружающем его обществе нет ни идеологии, ни устойчивой системы позитивных ценностей, он теряет психологическую устойчивость и ступает на сомнительный и опасный путь резкого неприятия этого мира и членом общества.

У сегодняшних подростков нет ни положительных символов, с помощью которых они могли осваивать окружающий мир и подыскивать в нем достойное место для себя, ни героев, на которых они могли бы равняться. Вместо таких героев — некие суррогатные персонажи, мелькающие как в интернете, так и на телеэкране. Безумный и морально более чем сомнительный «культ успеха во что бы то ни стало», навязываемый образ некоего «супергероя» рождает больное стремление подражать таким персонажам и, как мы увидели, иногда приводит к самовозвеличиванию с ужасными последствиями.

Именно над этим, а не только необходимой, конечно, жесткостью в части права на оружие следует заниматься нашим законодательным органам, властным структурам и другим организациям, связанным со школьным образованием и воспитанием. Следует вернуть статус учителя как наставника, воспитателя, а не простого поставщика образовательных услуг, как его нередко представляют сегодня наши высокопоставленные руководители. Причем медлить с восстановлением роли учителя и здорового воспитательного значения школьного коллектива нельзя. Потому что сегодняшний сон разума чиновников рождает чудовищ. И трагедия в Казани может оказаться не последней...

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