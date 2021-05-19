Умерший под Рязанью пенсионер оставил в наследство арсенал оружия и боеприпасов.

В доме умершего 75-летнего пенсионера обнаружили арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщает рязанское УМВД. Несколько тайников оперативники нашли в селе Кисьва Пронского района.

Эксперты установили, что в доме незаконно хранились пять пистолетов разных калибров, причем один из них кустарно переделанный из охолощенного пистолета. Кроме того, в доме имелась малокалиберная винтовка и более тысячи патронов разных калибров.

Полиция выясняет, как пистолеты разных калибров и больше тысячи патронов оказались в Пронском районе.

По предварительным данным, пенсионер любил коллекционировать огнестрельное оружие. Во время ремонта дома он изготовил несколько тайников, в которых хранились пистолеты, винтовка и боеприпасы. Зная секретные засовы, достать оружие можно было за пару секунд.

В настоящее время полиция выясняют происхождение изъятого оружия, и каким образом оно оказалось в Пронском районе.

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