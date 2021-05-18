Эвелина Волкова: Стратегия развития города должна определять вектор его развития, а не быть формальным документом

Эвелина Волкова.

Эвелина Волкова,секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе высказалась о Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года:

«В ближайшее время на заседание городской Думы будет вынесен проект Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года. По итогам предварительного обсуждения и публичных слушаний фракция КПРФ внесла ряд принципиальных замечаний и предложений.

Остановлюсь на нескольких ключевых моментах.

Во-первых, стратегия развития на 10 лет вперёд должна быть документом, не только констатирующим различные версии прогнозов, но и определяющим: с какими конкретно показателями развития разработчики (в данном случае – администрация города) видят наш город через 10 лет. Это предполагает применение системы стратегического планирования, следы которого в данном проекте документа обнаружить не удалось. Тогда как на его основе будут разрабатываться другие документы?

Во-вторых, в проекте Стратегии указано, что одним из главных инструментов её реализации являются муниципальные целевые программы, которые будут корректироваться под неё. Однако представители администрации так и не смогли назвать: какие будут новые программы, будут ли они, как будут меняться их целевые показатели, критерии оценки эффективности т.д.?

То есть остаются непонятными ответы на главные вопросы: куда должен двигаться город в своём развитии и как?

Кроме того, в части, касающейся оценки итогов реализации предыдущего стратегического плана (до 2020 года) содержится формулировка, которая, на мой взгляд, не корректно отражает объективную реальность: «Оценка динамики целевых показателей реализации задач Стратегического плана показывает, что максимальное достижение плановых показателей отмечается в социальной сфере. Это объясняется хорошим качеством планирования и методичным подходом к реализации поставленных задач». Причём как раз в виду того, что именно в период его реализации особенно остро проявилась проблема нехватки мест в школах и детских садах (ясельных группах), в том числе из-за отсутствия качественного планирования и методичного подхода к решению данных проблем. А более высокое достижение плановых показателей в данном случае объясняется тем, что сами эти показатели не всегда объективно отражают положение дел.

Что-то подобное содержится и в показателях, характеризующих достижение стратегических целей города Рязани к 2030 году. Там показано снижение численности населения города и по базовому, и даже по оптимистичному сценарию. Но тогда не понятно: почему в городе, который должен стать «городом, где хочется жить» (тезис из раздела 2.2 «Стратегические приоритеты, система целей и задач социально-экономического развития города Рязани до 2030 года») неуклонно падает численность населения? Жить не захотят или выжить не смогут? Зачем ставить цели, предполагающие сокращение численности населения?

По другим разделам проекта Стратегии предложения нашей фракции следующие. В экономический блок проекта – добавить разделы, посвящённые укреплению и развитию муниципальных предприятий как гарантов обеспечения населения жизненно важными услугами.

В блок, посвящённый городскому общественному транспорту – разделы, касающиеся развития муниципального транспорта как гарантии осуществления одной из важнейших задач жизнеобеспечения города.

В блок по благоустройству – меры по реализации мероприятий, связанных с комплексным развитием городских окраин. Их жители десятилетиями ждут этого.

В блоки социальный и пространственного развития – ввести показатели стратегического планирования при решении вопросов комплексной застройки и определения перспективной потребности в новых социальных объектах.

В настоящий момент в представленном документе в перечне перспективных проектов внесены пять школ со сроками строительства до 2030 г. При этом в отчёте зампреда облправительства Е.А. Беленецкого в апреле 2021 года говорилось о возможных шести школах, а губернатор области Н.В. Любимов не так давно заявлял, что в областном центре их требуется 12. На какие цифры ориентироваться? Если нет прогнозных расчётов?

И ещё такой момент. Рязань в начале XX века насчитывала около 50 тысяч жителей. В течение XX века город численно вырос более чем в 10 раз. Рязань стала промышленным, культурным, образовательным центром. Было построено множество микрорайонов, школ, больниц, детских садов, библиотек, а ещё заводов, фабрик... Благодаря выстроенной системе планирования и приоритетов развития. Но это стало возможно при качественно иной системе хозяйствования и управления – социалистической.

Срок реализации предлагаемой Стратегии – 2030 год. А может, пора что-то менять? К 2030-му году?!».

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