Отбор проб на Солотчинском мосту завершат досрочно

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Отбор проб покрытия на Солотчинском мосту завершат досрочно, сообщили «КП-Рязань» в Дирекции дорог Рязанской области. Полностью завершить эту процедуру планируется уже сегодня, 18 мая, то есть с 19-го числа затруднений движения возникать не должно.

Напомним, работы проводятся на мосту с 17 мая в рамках судебной экспертизы. Тяжба ведется между ДДРО и подрядчиком - ООО ГК «Альянс» - по поводу некачественной дорожной одежды и оплаты по госконтракту. В качестве экспертной организации определен Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

Ранее сообщалось, что из-за отбора проб затруднения движения на мосту ожидались в период с 17 по 21 мая.

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