В Рязани отменяют 20 муниципальных маршрутов

В Рязани под флагом «оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта» отменяют 20 муниципальных маршрутов. О вступающем в силу постановлении, которое содержит их список, 18 мая сообщила пресс-служба городской администрации.

В документе перечислены следующие маршруты, подлежащие отмене: №№34а, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 44а, 48, 51, 54, 57, 57б, 58а, 60, 61, 69, 80, 87.

Как объясняют свое решение чиновники, они существовали формально: в ряде случаев закончилось действие свидетельств на обслуживание маршрутов либо они были отозваны судом, некоторые маршруты давно не обслуживались и дублируются другими, востребованными.