На 19 мая в Рязанской области прогнозируют жару и грозу

Региональное управление МЧС опубликовало прогноз на 19 мая. Температура в отдельных районах достигнет +31, сообщает местный филиал Росгидромета.

Ночью по области термометры покажут +13...+18, а днем температура воздуха поднимется до +26...+31. Таким образом, в Рязани может и не случиться третьего температурного рекорда подряд: для 19 мая он составляет +31,4 градуса и случился в 1967 году.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, в светлое время суток местами порывы до 12-17 м/с.

По данным метеорологов, в среду нас ждет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, но вот днем местами ожидается гроза и кратковременный дождь.

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