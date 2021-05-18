В Скопине КАМАЗ насмерть сбил велосипедиста

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

В городе Скопин Рязанской области 18 мая погиб велосипедист. На улице Карла Маркса у дома №247 он попал под колеса КАМАЗа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия случилась около 13:00.

Грузовым автомобилем управлял местный житель 1984 года рождения, сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Личность велосипедиста устанавливается. Также выясняются другие обстоятельства произошедшего.