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Происшествия18 мая 2021 15:04

В Скопине КАМАЗ насмерть сбил велосипедиста

Полиция проводит проверку и устанавливает личность погибшего
Источник:kp.ru
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Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

В городе Скопин Рязанской области 18 мая погиб велосипедист. На улице Карла Маркса у дома №247 он попал под колеса КАМАЗа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия случилась около 13:00.

Грузовым автомобилем управлял местный житель 1984 года рождения, сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Личность велосипедиста устанавливается. Также выясняются другие обстоятельства произошедшего.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

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