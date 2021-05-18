Рязанское минприроды отказалось доставать из Оки ржавые остатки парома

В Шиловском районе районе идет суд по делу, ответчиком в котором выступает министерство природопользования Рязанской области, а истцом – межрайонный природоохранный прокурор. Спор идет по поводу парома, полузатонувшие остатки которого у поселка Прибрежный вредят реке Ока и ее экосистеме.

Из заключения представителя Росрыболовства следует, что так называемые отходы создают препятствия для миграции к местам нереста в период весеннего запрета. Кроме того, из-за коррозийных процессов соединения металла попадают в воду, изменяя ее гидрохимический состав, то есть попросту загрязняют реку. То же касается остатков краски, которые смешиваются с водой и оседают на дно, что приводит к его заиливанию и загрязнению.

Бездействие чиновников признано незаконным, в связи с чем минприроды обязали в течение полугода паром извлечь. Орган власти, в свою очередь, подал апелляцию, где просит отменить решение суда и принять новое.