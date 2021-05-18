Температурный рекорд в Рязани был побит сразу на 2,5 градуса

Среднеазиатский антициклон, вторгнувшийся в Центральную Россию под исход второй майской недели, принес очень сухой и горячий воздух. Столбики термометра резко поползли вверх. Да настолько, что 17 мая был побит рекорд температуры для этого дня, державшийся с 2013 года. И если 8 лет назад в этот день было +29,2 градуса, то в 2021 году – +31,7!

Но жара продолжается, и, по-видимому, 18 мая также будет побит рекорд температуры, причем более древний, 1967 года, когда на улице было +28,9. Но, как обещают нам синоптики, уже в ближайшие дни рязанцы смогут передохнуть от среднеазиатской жары.

Историческая справка

Абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений был установлен в Рязани 6 августа 2010 года – тогда было +39,5 градусов.