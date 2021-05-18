Все о коронавирусе на 18 мая: еще две смерти и один населенный пункт

18 мая обновилась статистика коронавируса в Рязанской области. За сутки зарегистрировано еще 45 случаев инфекции в 17 населенных пунктах, в том числе 13 в Рязани.

На коронавирусной карте региона появился еще один населенный пункт – деревня Заболотье Михайловского района. Там обнаружили первого заболевшего. Кроме того, сразу трое ковид-положительных прибавилось в селе Которово.

Всего в Рязанской области известно о 28613 случаях COVID-19.

Еще два человека за сутки официально признаны жертвами пандемии, то есть число летальных исходов увеличилось до 491. Напомним, на самом деле смертей, связанных с COVID-19, значительно больше (подробнее).