Митрополит Марк встретился с новым начальником Рязанского училища ВДВ. Фото: Рязанская епархия.

17 мая митрополит Рязанский и Михайловский Марк встретился с новым начальником Рязанского десантного училища полковником Русланом Евкодимовым, сообщает пресс-служба епархии.

«В рамках состоявшейся беседы обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием епархии и образовательного учреждения», - по-чиновничьи без конкретики сообщили представители РПЦ.

Ранее с начальником военного вуза встретился губернатор Рязанской области Николай Любимов. Судя по релизу пресс-службы правительства, кроме поздравлений в адрес полковника и хвалебных слов в адрес училища, на встрече тоже ничего конкретного не обсуждали (читать подробнее).

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