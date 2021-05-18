Рязанке, пытавшейся сжечь в бане дочь с любовником, дали 5 лет колонии.

В Шацке вынесли приговор 63-летней женщине, пытавшейся с особой жестокостью убить дочь с ее любовником.

Следователи и суд установили, что 17 августа 2020 года пьяная пенсионерка закрыла снаружи входную дверь бани, в которой находилась 34-летняя дочь с 22-летним любовником. Последний несколькими днями ранее нанялся к ним для строительства летней веранды.

После этого матушка облила входную дверь бани бензином, и подожгла ее. На этом женщина не успокоилась, она схватила вилы, подошла к окну и не давала молодым вылезти через проем, обещая заколоть их.

Но на шум и дым прибежали знакомые семьи, которые потушили огонь и освободили уединившуюся пару.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, позиции потерпевших, суд назначил более мягкое наказание в виде 5,2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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