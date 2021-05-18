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Недвижимость18 мая 2021 10:48

В Рязанской области объявили конкурс на должность директора фонда капремонта

Предыдущие три признаны несостоявшимися
Антон КОНОВАЛОВ
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Пока конкурсы на "страшную" должность проваливаются, и.о. руководителя продолжает значиться Виктория Сорокина.

Пока конкурсы на "страшную" должность проваливаются, и.о. руководителя продолжает значиться Виктория Сорокина.

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области объявило конкурс на замещение должности директора регионального фонда капремонта. Документы у претендентов принимаются с 11 по 22 октября 2021 года. Итоги первого этапа конкурса планируется подвести 8 ноября 2021 года.

Претендент должен иметь высшее образование по специальности или направлению подготовки «строительство», «юриспруденция», «экономика» - одному или нескольким, а также опыт работ в сфере строительства и (или) ЖКХ не менее 5 лет, в том числе на руководящей должности не менее 3-х. Если высшее образование другое, требуемый опыт работы увеличивается до 7 лет.

Также на первом этапе нужно предоставить предложения по организации работы фонда, которые будут оцениваться комиссией.

Напомним, предыдущие три аналогичных конкурса были признаны несостоявшимися. Последний раз – нынешней весной, когда трое из четырех претендентов (кроме нынешней и.о. Виктории Сорокиной) не прошли тестирование на знание законов РФ.

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